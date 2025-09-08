08 сентября 2025

Назван реальный способ повысить пенсии в России

Экономист Колташов предложил способ реального повышения пенсий через возврат НДС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экономист предложил пересмотреть действующую налоговую политику для повышения пенсий в РФ
Экономист предложил пересмотреть действующую налоговую политику для повышения пенсий в РФ Фото:

Для увеличения размера пенсий в стране требуется пересмотреть действующую налоговую политику и обеспечить рост поступлений в социальный фонд. Об этом заявил Директор Института нового общества Василий Колташов.

«Добиться реального повышения пенсионных выплат в стране можно только одним способом — увеличением бюджетных расходов. Сделать это можно либо прямыми отчислениями из бюджета, чего в нынешних реалиях делать никто не станет, либо путем наращивания поступлений в Социальный фонд», — указал Колташов.

Эксперт считает, что независимо от индексации, пенсии остаются на низком уровне. По его мнению, пенсии необходимо поднимать с базовой доплатой для всех, прибавляя, а не уменьшая.

Экономист предложил увеличить поступления в Социальный фонд за счет освобождения от подоходного налога низкооплачиваемых работников и направления этих средств на фиксированную доплату к пенсии в размере 4-5 тысяч рублей как возврата НДС. По его мнению, это потребует изменения налоговой системы, но реально повысит доходы пенсионеров.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в 2026 году дважды получат повышение страховой пенсии — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, первая индексация будет проведена на уровень фактической инфляции, а вторая — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда, причем ее размер может превысить инфляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для увеличения размера пенсий в стране требуется пересмотреть действующую налоговую политику и обеспечить рост поступлений в социальный фонд. Об этом заявил Директор Института нового общества Василий Колташов. «Добиться реального повышения пенсионных выплат в стране можно только одним способом — увеличением бюджетных расходов. Сделать это можно либо прямыми отчислениями из бюджета, чего в нынешних реалиях делать никто не станет, либо путем наращивания поступлений в Социальный фонд», — указал Колташов. Эксперт считает, что независимо от индексации, пенсии остаются на низком уровне. По его мнению, пенсии необходимо поднимать с базовой доплатой для всех, прибавляя, а не уменьшая. Экономист предложил увеличить поступления в Социальный фонд за счет освобождения от подоходного налога низкооплачиваемых работников и направления этих средств на фиксированную доплату к пенсии в размере 4-5 тысяч рублей как возврата НДС. По его мнению, это потребует изменения налоговой системы, но реально повысит доходы пенсионеров. Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в 2026 году дважды получат повышение страховой пенсии — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, первая индексация будет проведена на уровень фактической инфляции, а вторая — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда, причем ее размер может превысить инфляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...