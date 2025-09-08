Назван реальный способ повысить пенсии в России

Для увеличения размера пенсий в стране требуется пересмотреть действующую налоговую политику и обеспечить рост поступлений в социальный фонд. Об этом заявил Директор Института нового общества Василий Колташов.
«Добиться реального повышения пенсионных выплат в стране можно только одним способом — увеличением бюджетных расходов. Сделать это можно либо прямыми отчислениями из бюджета, чего в нынешних реалиях делать никто не станет, либо путем наращивания поступлений в Социальный фонд», — указал Колташов.
Эксперт считает, что независимо от индексации, пенсии остаются на низком уровне. По его мнению, пенсии необходимо поднимать с базовой доплатой для всех, прибавляя, а не уменьшая.
Экономист предложил увеличить поступления в Социальный фонд за счет освобождения от подоходного налога низкооплачиваемых работников и направления этих средств на фиксированную доплату к пенсии в размере 4-5 тысяч рублей как возврата НДС. По его мнению, это потребует изменения налоговой системы, но реально повысит доходы пенсионеров.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в 2026 году дважды получат повышение страховой пенсии — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, первая индексация будет проведена на уровень фактической инфляции, а вторая — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда, причем ее размер может превысить инфляцию.
