Королева тру-крайма, друг Скриптонита и автор бестселлеров выступят в главном парке Екатеринбурга

В Екатеринбург с бесплатными лекциями едут известная тру-крайм журналистка Саша Сулим, писатель Алексей Иванов и певец Dose. Все они станут спикерами «Контур Феста», который пройдет в парке Маяковского 13 сентября. Подробнее о том, как пройдет мероприятие — в афише URA.RU
Главная сцена
На площадке фестиваль стартует в 12:30, здесь пройдет лекция «ИИ-ассистенты и агенты: секретари будущего уже здесь». Следом гости смогут послушать ректора Уральского федерального университета Илью Обабкова, он выступит с темой «Куда инвестировать время и деньги в эпоху прогрессирующего ИИ».
Популяризатор космонавтики Александр Хохлов в 14:00 проведет беседу «Новый космос: как частная космонавтика набирает обороты в мире и в России». Следом доктор биологических наук Михаил Гельфанд прочитает лекцию «Иммунитет как инженерная проблема».
Также о красоте математики расскажет академический директор Института ИИ МФТИ Андрей Райгородский, о SOTA в беспилотных автомобилях — старший разработчик машинного обучения «Контур» Михаил Бортников. В 18:00 на сцене начнется музыкальная часть фестиваля — выступят группа NEMIGA и друг рэпера Скриптонита, создатель битов для групп ЛСП и «Хлеб», певец Dose.
Летний театр
В 12:00 пройдет просмотр и обсуждение фильма «Как совершить научное открытие». После этого на площадке выступит автор YouTube-канала «Файб» Александр Файб с лекцией «Почему успех не приносит счастья?», следом — о тру-крайм документальных фильмах расскажет журналистка Саша Сулим, которая брала интервью у «ангарского маньяка» Михаила Попкова.
В 15:30 екатеринбуржцев ждут на паблик-токе с писателем Алексеем Ивановым (автор книг «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Пищеблок»). Через час начнется Science fail night, где ученые и кандидаты наук расскажут о своих неудачных исследованиях.
Саунд парк
Здесь с 12:00 расположится площадка, где будут обсуждать технические темы. Например, продуктовый дизайнер «Контура» Андрей Пушин поделится, как приемы дизайнеров могут помочь в обычной жизни, а ведущий инженер-программист компании Иван Домашних расскажет, с тоит ли учиться в вузе на айтишника.
Также можно будет послушать о цифровой реальности в профессиях, олимпиадном программировании, робототехнике и IT. В 14:00 пройдет физико-химическое шоу, после выступит диджей Никита Лисечко, а в 17:00 стартует тихая дискотека.
