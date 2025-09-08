08 сентября 2025

Ребенок справил нужду из окна высотки в Екатеринбурге, рискуя жизнью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шалости на краю окна могут закончиться тем, что ребенок выпадет на улицу
Шалости на краю окна могут закончиться тем, что ребенок выпадет на улицу Фото:

Жители Академического района в Екатеринбурге стали свидетелями того, как маленький ребенок справил нужду из окна второго этажа в жилом комплексе Nova park. Как сообщил читатель URA.RU, горожане опасаются, что детская шалость может обернуться трагедией. 

На кадрах видно, что малыш стоит на краю подоконника с внешней стороны и, вероятно, из озорства, мочится на улицу. Он придерживается руками за створки раскрытого окна, никого из взрослых рядом не наблюдается. Очевидцы уверяют, что вместе с ним был второй мальчик, который не попал в кадр. 

«Нам, конечно, не нравится, что этот ребенок „поливает“ из окна, но дело в другом: он маленький, и легко может выпасть. Куда родители смотрят? У них в квартире ни ограничителей, ни туалета, что ли, нет?» — рассуждает читатель. 

По его словам, в квартире, предположительно, проживает семья мигрантов из ближнего зарубежья. Их детей якобы нередко видят на подоконнике в открытом окне. Жители района активно делятся фотографией в домовых чатах и призывают отца и мать ребенка провести с ним беседу. 

Горожане считают, что ребенок подвергает себя опасности
Горожане считают, что ребенок подвергает себя опасности
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Академического района в Екатеринбурге стали свидетелями того, как маленький ребенок справил нужду из окна второго этажа в жилом комплексе Nova park. Как сообщил читатель URA.RU, горожане опасаются, что детская шалость может обернуться трагедией.  На кадрах видно, что малыш стоит на краю подоконника с внешней стороны и, вероятно, из озорства, мочится на улицу. Он придерживается руками за створки раскрытого окна, никого из взрослых рядом не наблюдается. Очевидцы уверяют, что вместе с ним был второй мальчик, который не попал в кадр.  «Нам, конечно, не нравится, что этот ребенок „поливает“ из окна, но дело в другом: он маленький, и легко может выпасть. Куда родители смотрят? У них в квартире ни ограничителей, ни туалета, что ли, нет?» — рассуждает читатель.  По его словам, в квартире, предположительно, проживает семья мигрантов из ближнего зарубежья. Их детей якобы нередко видят на подоконнике в открытом окне. Жители района активно делятся фотографией в домовых чатах и призывают отца и мать ребенка провести с ним беседу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...