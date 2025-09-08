Жители Академического района в Екатеринбурге стали свидетелями того, как маленький ребенок справил нужду из окна второго этажа в жилом комплексе Nova park. Как сообщил читатель URA.RU, горожане опасаются, что детская шалость может обернуться трагедией.
На кадрах видно, что малыш стоит на краю подоконника с внешней стороны и, вероятно, из озорства, мочится на улицу. Он придерживается руками за створки раскрытого окна, никого из взрослых рядом не наблюдается. Очевидцы уверяют, что вместе с ним был второй мальчик, который не попал в кадр.
«Нам, конечно, не нравится, что этот ребенок „поливает“ из окна, но дело в другом: он маленький, и легко может выпасть. Куда родители смотрят? У них в квартире ни ограничителей, ни туалета, что ли, нет?» — рассуждает читатель.
По его словам, в квартире, предположительно, проживает семья мигрантов из ближнего зарубежья. Их детей якобы нередко видят на подоконнике в открытом окне. Жители района активно делятся фотографией в домовых чатах и призывают отца и мать ребенка провести с ним беседу.
