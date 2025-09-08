08 сентября 2025

Число заболевших ОРВИ серьезно выросло в Свердловской области

В Свердловской области за первые семь дней сентября зафиксировали 21 тысячу случаев заболевания ОРВИ, что на 30% больше показателей прошлой недели. Однако это ниже на 16% среднего многолетнего уровня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости в первые недели сентября традиционно связан с началом учебного года, формированием новых коллективов после каникул и отпусков», — подчеркнули санврачи. Среди заболевших 49,1% — дети.

Жителям региона настоятельно рекомендуют вакцинироваться против гриппа. Вместе с этим важно соблюдать меры профилактики, которые включают в себя ведение здорового образа жизни, соблюдение дистанции в местах скопления людей и регулярное мытье рук с мылом.

