Как в Свердловской области школьники будут учиться в дни выборов

В дни выборов губернатора Свердловской области 12 и 13 сентября школьников отправят на дистанционное обучение либо на экскурсии и другие мероприятия. Решение каждое учреждение будет принимать самостоятельно, рассказали URA.RU в департаменте инфорполитики региона.
«В соответствии с многолетней практикой каждая школа самостоятельно принимает решение о формате работы учреждения в период голосования на выборах. Решение может включать организацию внеклассных занятий, экскурсий, спортивных мероприятий, проведение „Дня здоровья“» — пояснили в ДИПе.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Проголосовать за своего кандидата можно на избирательных участках или дистанционно. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
