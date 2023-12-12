Где в Тюмени купить самые дешевые яйца

Разница стоимости десятка куриных яиц в тюменских магазинах составляет больше 150%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно дешевле всего купить выросший в цене продукт.
Самая низкая стоимость яиц в гипермаркете «Ашан». Там десяток обойдется горожанам чуть меньше сотни — 97 рублей.
Чуть дороже будут стоить яйца в сети супермаркетов низких цен «Чижик». Десяток там продают за 109 рублей.
По одинаковой стоимости продают яйца сразу в нескольких магазинах. Так в сети «Магнит», «Красное&Белое» и «Пятерочка» десяток яиц обойдется тюменцам в 129 рублей. На рубль дороже можно найти продукт в супермаркете «Лента».
Самые дорогие яйца найдены на тюменской рынке «Михайловский». Стоимость десятка там — 250 рублей.
Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах рекордно выросли цены на яйца. Вслед за этим ФАС организовало проверку на тюменских птицефабриках из-за роста стоимости продукта.
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