13 декабря 2023

Власти Тюмени готовятся к пожароопасному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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В СНТ обустроят 16 водоемов Фото:

В Тюмени в рамках проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2024 году будут выделены субсидии на обустройство в СНТ 16 водоемов. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«Провел заседание коллегии администрации города Тюмени, где мы рассмотрели предпринимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности. В 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство в СНТ 16 водоемов», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он отметил, что осенью были обновлены минерализованные полосы, а на некоторых территориях их ширина увеличена до 10 метров.

Соблюдение мер противопожарной безопасности будет контролироваться и в период предстоящих новогодних праздников. Специалисты различных ведомств будут проводить осмотры частных домов.

Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей. Более 50% возгораний произошли по вине человека.

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В Тюмени в рамках проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2024 году будут выделены субсидии на обустройство в СНТ 16 водоемов. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук. «Провел заседание коллегии администрации города Тюмени, где мы рассмотрели предпринимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности. В 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство в СНТ 16 водоемов», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он отметил, что осенью были обновлены минерализованные полосы, а на некоторых территориях их ширина увеличена до 10 метров. Соблюдение мер противопожарной безопасности будет контролироваться и в период предстоящих новогодних праздников. Специалисты различных ведомств будут проводить осмотры частных домов. Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей. Более 50% возгораний произошли по вине человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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