Власти Тюмени готовятся к пожароопасному сезону

В СНТ обустроят 16 водоемов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в рамках проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2024 году будут выделены субсидии на обустройство в СНТ 16 водоемов. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«Провел заседание коллегии администрации города Тюмени, где мы рассмотрели предпринимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности. В 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство в СНТ 16 водоемов», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он отметил, что осенью были обновлены минерализованные полосы, а на некоторых территориях их ширина увеличена до 10 метров.

Соблюдение мер противопожарной безопасности будет контролироваться и в период предстоящих новогодних праздников. Специалисты различных ведомств будут проводить осмотры частных домов.

Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей. Более 50% возгораний произошли по вине человека.