Пермский губернатор назначил ответственных за патриотизм в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственными за патриотическое воспитание в регионе министерство образования и администрация губернатора. Указ об этом говорится в соответствующем указе главы края.
«Функции уполномоченного государственного органа Пермского края, отвечающего за реализацию государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан РФ, проживающих на территории Пермского края, возложить на министерство образования и науки и администрацию губернатора», — говорится в документе. Отмечается, что ведомства будут обеспечивать работу регионального центра военно-патриотического воспитания Пермского края «Авангард».
Как ранее рассказывало URA.RU, власти Пермского края приступили к созданию регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в конце августа. Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы.
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