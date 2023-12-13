13 декабря 2023

Пермский губернатор назначил ответственных за патриотизм в регионе

Военно-патриотический центр «Авангард» в Пермском крае будет развивать минобр
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поручил минобразования развивать центр «Авангард» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственными за патриотическое воспитание в регионе министерство образования и администрация губернатора. Указ об этом говорится в соответствующем указе главы края.

«Функции уполномоченного государственного органа Пермского края, отвечающего за реализацию государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан РФ, проживающих на территории Пермского края, возложить на министерство образования и науки и администрацию губернатора», — говорится в документе. Отмечается, что ведомства будут обеспечивать работу регионального центра военно-патриотического воспитания Пермского края «Авангард».

Как ранее рассказывало URA.RU, власти Пермского края приступили к созданию регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в конце августа. Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственными за патриотическое воспитание в регионе министерство образования и администрация губернатора. Указ об этом говорится в соответствующем указе главы края. «Функции уполномоченного государственного органа Пермского края, отвечающего за реализацию государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан РФ, проживающих на территории Пермского края, возложить на министерство образования и науки и администрацию губернатора», — говорится в документе. Отмечается, что ведомства будут обеспечивать работу регионального центра военно-патриотического воспитания Пермского края «Авангард». Как ранее рассказывало URA.RU, власти Пермского края приступили к созданию регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в конце августа. Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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