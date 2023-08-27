В Перми приступили к созданию военно-патриотического центра

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки архитектурной концепции регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». За работу власти готовы заплатить более 1,5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
«Выполнение работ по разработке архитектурной концепции размещения объекта капитального строительства „Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи ‚Авангард‘, г. Пермь“. Начальная цена 1 577 062 рубля», — указано в карточке закупки.
Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы. Здесь, как следует из техзадания, появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, летний стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, аллея парка «Патриот», выставка военной техники.
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