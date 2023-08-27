27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

В Перми приступили к созданию военно-патриотического центра

Пермские власти ищут автора концепции центра военно-патриотического воспитания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция "Сурдлимпийские игры 2015". Ханты-Мансийск, нашивка, флаг россии, патриотическое воспитание, national team, молодежь
Центр патриотического воспитания откроется в деревне Гамы Фото:

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки архитектурной концепции регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». За работу власти готовы заплатить более 1,5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

«Выполнение работ по разработке архитектурной концепции размещения объекта капитального строительства „Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи ‚Авангард‘, г. Пермь“. Начальная цена 1 577 062 рубля», — указано в карточке закупки.

Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы. Здесь, как следует из техзадания, появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, летний стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, аллея парка «Патриот», выставка военной техники.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки архитектурной концепции регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». За работу власти готовы заплатить более 1,5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. «Выполнение работ по разработке архитектурной концепции размещения объекта капитального строительства „Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи ‚Авангард‘, г. Пермь“. Начальная цена 1 577 062 рубля», — указано в карточке закупки. Центр планируется разместить на месте бывшего детского лагеря «Орленок» в деревне Гамы. Здесь, как следует из техзадания, появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном, летний стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, аллея парка «Патриот», выставка военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...