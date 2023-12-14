Добровольцы в зоне СВО получают в пять раз меньше контрактников

Доброволец Рахматулла пожаловался на суточные в 835 рублей

14 декабря 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Госдуму просили создать комитет для контроля добровольцев, сказал Василий Новиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Добровольцы в зоне проведения спецоперации на Украине получают 835 рублей в день, тогда как по данным портала «Объясняем.РФ», суточные других военнослужащих составляют 4 240 рублей. Об этом заявил в беседе с URA.RU член экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным Рахматулла, замполит добровольческого отряда Хопер, бригада Дон (Кинбурнская коса, Херсонское направление) Василий Новиков. Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал создать одинаковые права для добровольцев и контрактников. Он отметил, что для этого потребуются изменения в законодательстве. Как сообщил генерал-майор Сергей Липовой, тогда добровольцы смогут получать выплаты, лечение и качественную реабилитацию. «Добровольцы нелегитимны с точки зрения выплат, но выполняют государственные задачи. Покупают все за свой счет. Добровольцу в день выдают 835 рублей, 220 из них идет на питание, а со всего остального они должны покупать оружие и боеприпасы», — сказал Василий Новиков. По его словам, просьба добровольцев о создании в России организации, которая бы регулировала такую деятельность, не была выполнена. «Примите закон, приравнивающий всех участников СВО. Мы в прошлом году выходили на Госдуму с просьбой создать Государственный комитет обороны, который бы контролировал все эти вещи, организовывал, но воз и ныне там», — сокрушился Рахматулла. Добровольцы являются самой замотивированной частью участников СВО и их должно быть больше, отметил он. «Есть только призыв идти в контрактники. Где призыв идти в добровольцы? А ведь это самые мотивированные отряды. Очень многие хотели бы пойти в добровольцы, но их останавливает тот факт, что они социально не защищены. Нет одинаковых прав с военнослужащими Минобороны. Наделите добровольцев статусом, создайте общественную организацию, которая будет руководить этим процессом, дайте ей полномочия, ресурсы, и добровольческое движение сделает ненужной мобилизации», — предложил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольцы в зоне проведения спецоперации на Украине получают 835 рублей в день, тогда как по данным портала «Объясняем.РФ», суточные других военнослужащих составляют 4 240 рублей. Об этом заявил в беседе с URA.RU член экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным Рахматулла, замполит добровольческого отряда Хопер, бригада Дон (Кинбурнская коса, Херсонское направление) Василий Новиков. Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал создать одинаковые права для добровольцев и контрактников. Он отметил, что для этого потребуются изменения в законодательстве. Как сообщил генерал-майор Сергей Липовой, тогда добровольцы смогут получать выплаты, лечение и качественную реабилитацию. «Добровольцы нелегитимны с точки зрения выплат, но выполняют государственные задачи. Покупают все за свой счет. Добровольцу в день выдают 835 рублей, 220 из них идет на питание, а со всего остального они должны покупать оружие и боеприпасы», — сказал Василий Новиков. По его словам, просьба добровольцев о создании в России организации, которая бы регулировала такую деятельность, не была выполнена. «Примите закон, приравнивающий всех участников СВО. Мы в прошлом году выходили на Госдуму с просьбой создать Государственный комитет обороны, который бы контролировал все эти вещи, организовывал, но воз и ныне там», — сокрушился Рахматулла. Добровольцы являются самой замотивированной частью участников СВО и их должно быть больше, отметил он. «Есть только призыв идти в контрактники. Где призыв идти в добровольцы? А ведь это самые мотивированные отряды. Очень многие хотели бы пойти в добровольцы, но их останавливает тот факт, что они социально не защищены. Нет одинаковых прав с военнослужащими Минобороны. Наделите добровольцев статусом, создайте общественную организацию, которая будет руководить этим процессом, дайте ей полномочия, ресурсы, и добровольческое движение сделает ненужной мобилизации», — предложил собеседник агентства.