14 декабря 2023

Тюменские школьники получили первые паспорта из рук губернатора

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В торжественной обстановке паспорта получили талантливые тюменские подростки Фото:

Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменским школьникам. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Церемония прошла в торжественной обстановке.

«Сегодня вручил школьникам их первые паспорта. Приехали ребята из разных муниципалитетов», — рассказал губернатор.

Среди детей, получивших документ, числятся призеры олимпиад, победители спортивных соревнований и участники «Движения первых». Губернатор дал напутственные слова подросткам и пожелал успехов в учебе.

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Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменским школьникам. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Церемония прошла в торжественной обстановке. «Сегодня вручил школьникам их первые паспорта. Приехали ребята из разных муниципалитетов», — рассказал губернатор. Среди детей, получивших документ, числятся призеры олимпиад, победители спортивных соревнований и участники «Движения первых». Губернатор дал напутственные слова подросткам и пожелал успехов в учебе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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