Тюменские школьники получили первые паспорта из рук губернатора

В торжественной обстановке паспорта получили талантливые тюменские подростки
Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменским школьникам. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Церемония прошла в торжественной обстановке.
«Сегодня вручил школьникам их первые паспорта. Приехали ребята из разных муниципалитетов», — рассказал губернатор.
Среди детей, получивших документ, числятся призеры олимпиад, победители спортивных соревнований и участники «Движения первых». Губернатор дал напутственные слова подросткам и пожелал успехов в учебе.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.