Тюменские школьники получили первые паспорта из рук губернатора

15 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

В торжественной обстановке паспорта получили талантливые тюменские подростки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменским школьникам. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Церемония прошла в торжественной обстановке. «Сегодня вручил школьникам их первые паспорта. Приехали ребята из разных муниципалитетов», — рассказал губернатор. Среди детей, получивших документ, числятся призеры олимпиад, победители спортивных соревнований и участники «Движения первых». Губернатор дал напутственные слова подросткам и пожелал успехов в учебе.

Губернатор Александр Моор вручил первые паспорта тюменским школьникам. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Церемония прошла в торжественной обстановке. «Сегодня вручил школьникам их первые паспорта. Приехали ребята из разных муниципалитетов», — рассказал губернатор. Среди детей, получивших документ, числятся призеры олимпиад, победители спортивных соревнований и участники «Движения первых». Губернатор дал напутственные слова подросткам и пожелал успехов в учебе.