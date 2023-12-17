Моор пояснил, как нефтегазовый кластер помогает бороться с санкциями

Александр Моор: нефтегазовый кластер помогает ТЭК чувствовать себя «неплохо»

18 декабря 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Моор рассказал, что нефтегазовый кластер помогает в борьбе с санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Топливно-энергетический комплекс Тюмени чувствует себя «неплохо» во многом благодаря нефтегазовому кластеру. Такое заявление сделал губернатор региона во время интервью в Москве. «При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали нефтегазовый кластер», — заявил Моор в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению бурового оборудования. В целом же в кластер сейчас входят 143 компании из 22 регионов России, отметил тюменский губернатор.

Топливно-энергетический комплекс Тюмени чувствует себя «неплохо» во многом благодаря нефтегазовому кластеру. Такое заявление сделал губернатор региона во время интервью в Москве. «При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали нефтегазовый кластер», — заявил Моор в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению бурового оборудования. В целом же в кластер сейчас входят 143 компании из 22 регионов России, отметил тюменский губернатор.