Моор пояснил, как нефтегазовый кластер помогает бороться с санкциями

Топливно-энергетический комплекс Тюмени чувствует себя «неплохо» во многом благодаря нефтегазовому кластеру. Такое заявление сделал губернатор региона во время интервью в Москве.
«При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали нефтегазовый кластер», — заявил Моор в разговоре с ТАСС.
Он пояснил, что сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению бурового оборудования. В целом же в кластер сейчас входят 143 компании из 22 регионов России, отметил тюменский губернатор.
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