17 декабря 2023

Моор пояснил, как нефтегазовый кластер помогает бороться с санкциями

Александр Моор: нефтегазовый кластер помогает ТЭК чувствовать себя «неплохо»
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
Моор рассказал, что нефтегазовый кластер помогает в борьбе с санкциями Фото:
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Топливно-энергетический комплекс Тюмени чувствует себя «неплохо» во многом благодаря нефтегазовому кластеру. Такое заявление сделал губернатор региона во время интервью в Москве.

«При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали нефтегазовый кластер», — заявил Моор в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению бурового оборудования. В целом же в кластер сейчас входят 143 компании из 22 регионов России, отметил тюменский губернатор.

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Топливно-энергетический комплекс Тюмени чувствует себя «неплохо» во многом благодаря нефтегазовому кластеру. Такое заявление сделал губернатор региона во время интервью в Москве. «При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали нефтегазовый кластер», — заявил Моор в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что сегодня кластер является координатором стратегического федерального проекта по импортозамещению бурового оборудования. В целом же в кластер сейчас входят 143 компании из 22 регионов России, отметил тюменский губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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