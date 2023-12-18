Челябинка погибла под колесами дрезины на железной дороге

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На месте трагедии работает оперативно-следственная группа Фото:

Женщина попала под дрезину и погибла на перегоне «Златоуст-Аносово» Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Об этом сообщили URA.RU в Центральном межрегиональном управлении СКР на транспорте.

«Предварительно, 18 декабря около 17:30 на 1931 километре перегона „Златоуст-Аносово“ ЮУЖД железнодорожной дрезиной смертельно травмирована женщина, переходившая пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая погибла на месте», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас идет доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также на место произошедшего прибыл златоустовский транспортный прокурор, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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Женщина попала под дрезину и погибла на перегоне «Златоуст-Аносово» Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Об этом сообщили URA.RU в Центральном межрегиональном управлении СКР на транспорте. «Предварительно, 18 декабря около 17:30 на 1931 километре перегона „Златоуст-Аносово“ ЮУЖД железнодорожной дрезиной смертельно травмирована женщина, переходившая пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая погибла на месте», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас идет доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также на место произошедшего прибыл златоустовский транспортный прокурор, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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