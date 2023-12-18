Челябинка погибла под колесами дрезины на железной дороге

18 декабря 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женщина попала под дрезину и погибла на перегоне «Златоуст-Аносово» Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Об этом сообщили URA.RU в Центральном межрегиональном управлении СКР на транспорте. «Предварительно, 18 декабря около 17:30 на 1931 километре перегона „Златоуст-Аносово“ ЮУЖД железнодорожной дрезиной смертельно травмирована женщина, переходившая пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая погибла на месте», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас идет доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также на место произошедшего прибыл златоустовский транспортный прокурор, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Женщина попала под дрезину и погибла на перегоне «Златоуст-Аносово» Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Об этом сообщили URA.RU в Центральном межрегиональном управлении СКР на транспорте. «Предварительно, 18 декабря около 17:30 на 1931 километре перегона „Златоуст-Аносово“ ЮУЖД железнодорожной дрезиной смертельно травмирована женщина, переходившая пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая погибла на месте», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас идет доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также на место произошедшего прибыл златоустовский транспортный прокурор, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.