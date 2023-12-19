Эксперты Минэкономики предложили собирать страховые взносы для ухода за стариками

Минэкономики: ставка по страховым взносам по уходу за пожилыми составит 1,5%

Страховые взносы для пожилых предложены по аналогии с международным опытом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Минэкономики РФ предложили ввести систему страхования по сбору средств для ухода за пожилыми и инвалидами. Она будет усовершенствована по аналогии с международным опытом. Об этом говорится в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», опубликованной в журнале «Экономическое развитие России».

«Помощь в долговременном уходе в России финансируется из региональных бюджетов с софинансированием за счет субсидий из федерального бюджета. Авторы статьи предлагают усовершенствовать систему в соответствии с международным опытом, сделав ее страховой», — передает РБК. Страховая система нужна потому, что у государства возникает проблема отсутствия финансирования для долговременных услуг.

Авторы статьи проанализировали подходы к данной теме в других странах. Так, в Японии и Франции уход за пожилыми и инвалидами включен в систему медицинского страхования. А в Южной Корее, Германии и Израиле — в систему социального страхования. Услуги частично могут финансироваться из налоговых поступлений. А также из доплат самих пользователей услуг и бюджетных трансфертов.

Для начала в РФ рекомендуют внедрить добровольное страхование. При этом взносы плательщика будут использованы на оплату ухода за ним самим в случае, если это потребуется. Ставка страхования будет исходить из зарубежного опыта. Она составит не более 1,5%.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделит свыше 480 млн рублей на обеспечение жильем для инвалидов. Теперь они могут получить жилплощадь по договору социального найма или в собственность. А также единовременную соцвыплату на строительство или приобретение жилья.