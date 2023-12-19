Китай стал основным поставщиком машин в Россию

Китай стал основным поставщиком автомобилей в Россию. Это является важной составляющей двусторонней торговли между странами. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
«В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию», — передают РИА Новости слова Ханьхуэя. Он добавил, что объем экспорта между странами значительно вырос и в денежном, и в физическом выражении. А РФ стала главным импортером китайских автомобилей.
Кроме того, посол КНР в России добавил, что китайско-российское сотрудничество в последние годы развивается как качественно, так и количественно. Демонстрируются огромные успехи. Китай уже в течение 13 лет остается крупнейшим торговым партнером РФ. Ханьхуэй также подчеркнул, что сфера торгового сотрудничества двух стран постоянно расширяется. При этом растет интерес компаний Китая к сотрудничеству с Россией.
Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия ведут активные переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири-2». При этом обсуждаются технические и коммерческие вопросы и модель сотрудничества стран. Данный газопровод очень важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества.
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