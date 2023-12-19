Посол КНР в России рассказал о новом газопроводе между двумя странами

Китай и Россия ведут активные переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Обсуждаются коммерческие и технические вопросы, а также модель сотрудничества стран. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
«Газопровод „Сила Сибири-2“ чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества», — передает РИА Новости слова Ханьхуэя. Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2» во время встречи на полях III Международном форума «Один пояс, один путь». Посол КНР также надеется, что страны будут идти навстречу друг другу во время работы над проектом.
Ранее сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири». Поставки продолжаются согласно долгосрочному договору между «Газпромом» и нефтегазовой компанией CNPC.
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