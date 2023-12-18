ЯНАО стал лидером в РФ по регистрации в мобильном приложении ЖКХ

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в стране по количеству регистраций в мобильном приложении «Госуслуги Дом». Электронными услугами воспользовались двадцать тысяч ямальцев. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасев на своей пресс-конференции.
«С помощью приложения [„Госуслуги Дом“] можно оплатить коммунальные услуги, написать заявку в управляющую компанию или отправить обращение в жилинспекцию. Первое место Ямал занял и по количеству собраний собственников жилья, проведенных в электронном виде на платформе ГИС ЖКХ», — сообщил Карасев.
По словам замгубернатора, за год в департамент обратилось более 2500 обращений, значительная часть — в электронном виде. «В социальных сетях и государственных платформах сбора и анализа информации зафиксировано порядка 800 сообщений. На все обращения ответили специалисты департамента», — подчеркнул Карасев.
Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО выделить цифровую сферу в отдельное направление. Округ является одним из лидеров в России по цифровой трансформации.
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