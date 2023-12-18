18 декабря 2023

ЯНАО стал лидером в РФ по регистрации в мобильном приложении ЖКХ

ЯНАО стал лидером по количеству регистраций в приложении «Госуслуги Дом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал стал лидером в РФ по регистрации в приложении «Госуслуги Дом» Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в стране по количеству регистраций в мобильном приложении «Госуслуги Дом». Электронными услугами воспользовались двадцать тысяч ямальцев. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасев на своей пресс-конференции.

«С помощью приложения [„Госуслуги Дом“] можно оплатить коммунальные услуги, написать заявку в управляющую компанию или отправить обращение в жилинспекцию. Первое место Ямал занял и по количеству собраний собственников жилья, проведенных в электронном виде на платформе ГИС ЖКХ», — сообщил Карасев.

По словам замгубернатора, за год в департамент обратилось более 2500 обращений, значительная часть — в электронном виде. «В социальных сетях и государственных платформах сбора и анализа информации зафиксировано порядка 800 сообщений. На все обращения ответили специалисты департамента», — подчеркнул Карасев.

Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО выделить цифровую сферу в отдельное направление. Округ является одним из лидеров в России по цифровой трансформации.

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в стране по количеству регистраций в мобильном приложении «Госуслуги Дом». Электронными услугами воспользовались двадцать тысяч ямальцев. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасев на своей пресс-конференции. «С помощью приложения [„Госуслуги Дом“] можно оплатить коммунальные услуги, написать заявку в управляющую компанию или отправить обращение в жилинспекцию. Первое место Ямал занял и по количеству собраний собственников жилья, проведенных в электронном виде на платформе ГИС ЖКХ», — сообщил Карасев. По словам замгубернатора, за год в департамент обратилось более 2500 обращений, значительная часть — в электронном виде. «В социальных сетях и государственных платформах сбора и анализа информации зафиксировано порядка 800 сообщений. На все обращения ответили специалисты департамента», — подчеркнул Карасев. Ранее URA.RU сообщало о планах правительства ЯНАО выделить цифровую сферу в отдельное направление. Округ является одним из лидеров в России по цифровой трансформации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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