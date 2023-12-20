Политика Власть Песков подтвердил частную встречу Назарбаева с Путиным 20 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 + Песков подтвердил, что Назарбаев был в Москве и провел частную встречу с Путиным Фото: Официальный сайт Президента России Казахские СМИ сообщали, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев был в Москве. На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провел частную встречу с президентом Казахстана. «Была его [Назарбаева] частная встреча с Путиным. Это мы можем подтвердить», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также подтвердил то, что казахстанский глава был в Москве. Казахские СМИ сообщали, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев был в Москве. На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провел частную встречу с президентом Казахстана. «Была его [Назарбаева] частная встреча с Путиным. Это мы можем подтвердить», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также подтвердил то, что казахстанский глава был в Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям