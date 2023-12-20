Песков подтвердил частную встречу Назарбаева с Путиным

Песков подтвердил, что Назарбаев был в Москве и провел частную встречу с Путиным
Казахские СМИ сообщали, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев был в Москве. На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провел частную встречу с президентом Казахстана.
«Была его [Назарбаева] частная встреча с Путиным. Это мы можем подтвердить», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также подтвердил то, что казахстанский глава был в Москве.
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