20 декабря 2023

Какая погода будет в Тюмени в последние дни уходящего года. Скрин

Синоптики предсказывают тюменцам ветер и снег на последнюю неделю декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Последние 10 дней года будут сопровождаться мокрым снегом и ветром Фото:

После того как в Тюмени отступили крепкие морозы, синоптики заговорили о том, что конец декабря будет теплее привычной для региона нормы. Различные метеорологические ресурсы приводили данные, согласно которым перед новогодними праздниками потеплеет до +4 градусов. Корреспондент URA.RU проанализировал данные различных агрегаторов и сделал вывод о том, какая погода ожидает тюменцев в последние дни уходящего года.

Какая будет температура

Большинство ресурсов сходятся во мнении, что в пятницу, 22 декабря, столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки. Gismeteo прогнозирует температуру воздуха в районе +2 градусов, а «Метеовести» предвещают оптимистичные +4. После этого показатели снова пойдут вниз. Постепенное понижение температуры к 31 декабря достигнет уровня -16 градусов по шкале Цельсия, сходятся во мнении различные метеоресурсы.

Каким будет ветер

С ветром в последние десять дней определенности меньше, чем с температурой. «Яндекс погода» считает, что средняя сила ветра в последние дни перед новым годом составит около четырех метров в секунду. Gismeteo же предлагает готовиться к гораздо более сложным условиям. По данным этого ресурса, скорость ветра будет составлять в следующие дни от 7 до 14 метров в секунду, пика достигнет в последний рабочий день перед праздниками.

Будет ли снегопад

В этом все метеорологические службы единогласны: в понедельник, 25 декабря, начнется снегопад, который уже не утихнет до наступления 2024 года. Первые два дня из-за высокой температуры воздуха снег будет мокрым. Во вторник, 26 декабря, выпадет сразу 8,3 миллиметра осадков — это приблизительная недельная норма для Тюмени в декабре. В последующие дни снега будет не так много, и он будет сухим, но не прекратится.

Что будет после

Точных долгосрочных прогнозов не дает ни один метеоресурс. По предварительным данным, в январе 2024 года продолжится похолодание, но таких морозов, как в начале декабря, бояться не стоит. Ориентировочно первые недели нового года будут не особо ветреными, но снежными, а температура в среднем составит около -14 градусов по шкале Цельсия.

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После того как в Тюмени отступили крепкие морозы, синоптики заговорили о том, что конец декабря будет теплее привычной для региона нормы. Различные метеорологические ресурсы приводили данные, согласно которым перед новогодними праздниками потеплеет до +4 градусов. Корреспондент URA.RU проанализировал данные различных агрегаторов и сделал вывод о том, какая погода ожидает тюменцев в последние дни уходящего года. Большинство ресурсов сходятся во мнении, что в пятницу, 22 декабря, столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки. Gismeteo прогнозирует температуру воздуха в районе +2 градусов, а «Метеовести» предвещают оптимистичные +4. После этого показатели снова пойдут вниз. Постепенное понижение температуры к 31 декабря достигнет уровня -16 градусов по шкале Цельсия, сходятся во мнении различные метеоресурсы. С ветром в последние десять дней определенности меньше, чем с температурой. «Яндекс погода» считает, что средняя сила ветра в последние дни перед новым годом составит около четырех метров в секунду. Gismeteo же предлагает готовиться к гораздо более сложным условиям. По данным этого ресурса, скорость ветра будет составлять в следующие дни от 7 до 14 метров в секунду, пика достигнет в последний рабочий день перед праздниками. В этом все метеорологические службы единогласны: в понедельник, 25 декабря, начнется снегопад, который уже не утихнет до наступления 2024 года. Первые два дня из-за высокой температуры воздуха снег будет мокрым. Во вторник, 26 декабря, выпадет сразу 8,3 миллиметра осадков — это приблизительная недельная норма для Тюмени в декабре. В последующие дни снега будет не так много, и он будет сухим, но не прекратится. Точных долгосрочных прогнозов не дает ни один метеоресурс. По предварительным данным, в январе 2024 года продолжится похолодание, но таких морозов, как в начале декабря, бояться не стоит. Ориентировочно первые недели нового года будут не особо ветреными, но снежными, а температура в среднем составит около -14 градусов по шкале Цельсия.
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