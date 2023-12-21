В Тюмени арестовали обвиняемых в насилии полицейских

21 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

По решению суда полицейские будут находиться в СИЗО до 15 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени арестовал полицейских Станислава Ключникова и Руслана Зайцева, которых обвинили в превышении полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Они обвиняются в том, что являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств. По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени арестовали заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В Тюмени арестовал полицейских Станислава Ключникова и Руслана Зайцева, которых обвинили в превышении полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Они обвиняются в том, что являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств. По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени арестовали заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.