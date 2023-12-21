В Тюмени арестовали обвиняемых в насилии полицейских

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
По решению суда полицейские будут находиться в СИЗО до 15 февраля Фото:

В Тюмени арестовал полицейских Станислава Ключникова и Руслана Зайцева, которых обвинили в превышении полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Они обвиняются в том, что являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств. По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени арестовали заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.

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В Тюмени арестовал полицейских Станислава Ключникова и Руслана Зайцева, которых обвинили в превышении полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Они обвиняются в том, что являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств. По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени арестовали заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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