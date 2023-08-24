24 августа 2023

В Тюменской области арестовали высокопоставленных сотрудников полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Виктор Суворов и Владимир Завьялов арестованы до 14 октября 2023 года Фото:

Заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, оба силовика отправлены под арест.

«24 августа Ленинский суд Тюмени арестовал замначальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России „Ишимский“ Владимира Завьялова до 14 октября 2023 года. Они обвиняются в превышение должностных полномочий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, 8 мая 2022 года указанные сотрудники полиции применили физическую силу в отношении одного из подозреваемых. После этого они вывезли мужчину за пределы города и избили.

В пресс-службу Следственного комитета Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, оба силовика отправлены под арест. «24 августа Ленинский суд Тюмени арестовал замначальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России „Ишимский“ Владимира Завьялова до 14 октября 2023 года. Они обвиняются в превышение должностных полномочий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, 8 мая 2022 года указанные сотрудники полиции применили физическую силу в отношении одного из подозреваемых. После этого они вывезли мужчину за пределы города и избили. В пресс-службу Следственного комитета Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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