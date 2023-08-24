В Тюменской области арестовали высокопоставленных сотрудников полиции

25 августа 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Виктор Суворов и Владимир Завьялов арестованы до 14 октября 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, оба силовика отправлены под арест. «24 августа Ленинский суд Тюмени арестовал замначальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России „Ишимский“ Владимира Завьялова до 14 октября 2023 года. Они обвиняются в превышение должностных полномочий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, 8 мая 2022 года указанные сотрудники полиции применили физическую силу в отношении одного из подозреваемых. После этого они вывезли мужчину за пределы города и избили. В пресс-службу Следственного комитета Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Заместителя начальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимира Завьялова обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, оба силовика отправлены под арест. «24 августа Ленинский суд Тюмени арестовал замначальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова и начальника отдела уголовного розыска МО МВД России „Ишимский“ Владимира Завьялова до 14 октября 2023 года. Они обвиняются в превышение должностных полномочий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По его словам, 8 мая 2022 года указанные сотрудники полиции применили физическую силу в отношении одного из подозреваемых. После этого они вывезли мужчину за пределы города и избили. В пресс-службу Следственного комитета Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.