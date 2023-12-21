21 декабря 2023

Крупного тюменского застройщика трясут за долги и в восьмой раз банкротят. Скрин

АО «Сибстройсервис» задолжало тюменским энергетикам более 25 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сибстройсервис» построил в Тюмени больше десятка жилых комплексов и домов, а так же несколько административных зданий Фото:

Тюменские энергетики выбивают долги и банкротят крупного застройщика, который строил в городе жилые дома и административные здания. Два свежих иска в адрес АО «Сибстройсервис» поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие».

«Дела А70-26766/2023 и А70-26768/2023, в обоих случаях истец — АО „Энергосбытовая компания Восток“. Ответчик по обоим искам — АО „Сибстройсервис“. Оба иска приняты, но еще не пущены в производство». — говорится на портале.

Как сообщает СБИС, суммы этих двух исков небольшие — в сумме около 4,5 миллиона рублей. Однако ранее против «Сибстройсервиса» был выдвинут иск о банкротстве, в котором речь идет о долгах перед теплоснабжающей организацией на сумму, превышающую 23 миллиона рублей.

По данным электронной картотеки арбитражных дел, это уже восьмая попытка обанкротить «Сибстройсервис». Предыдущие две были предприняты покупателями жилья у компании в 2021 и 2022 годах. Тогда речь шла о коллективных исках, в которых в качестве истцов выступало около 30 человек.

Известно, что «Сибстройсервис» построил в Тюмени два крупных жилых комплекса, несколько отдельных домов, а так же здание для региональной инспекции ФНС, один из корпусов «СургутНИПИнефть» и рынок. Ранее URA.RU рассказало, как пытается уйти от банкротства еще одна крупная тюменская компания.

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Тюменские энергетики выбивают долги и банкротят крупного застройщика, который строил в городе жилые дома и административные здания. Два свежих иска в адрес АО «Сибстройсервис» поступили от энергосбытовой компании «Восток», сообщает портал «Электронное правосудие». «Дела А70-26766/2023 и А70-26768/2023, в обоих случаях истец — АО „Энергосбытовая компания Восток“. Ответчик по обоим искам — АО „Сибстройсервис“. Оба иска приняты, но еще не пущены в производство». — говорится на портале. Как сообщает СБИС, суммы этих двух исков небольшие — в сумме около 4,5 миллиона рублей. Однако ранее против «Сибстройсервиса» был выдвинут иск о банкротстве, в котором речь идет о долгах перед теплоснабжающей организацией на сумму, превышающую 23 миллиона рублей. По данным электронной картотеки арбитражных дел, это уже восьмая попытка обанкротить «Сибстройсервис». Предыдущие две были предприняты покупателями жилья у компании в 2021 и 2022 годах. Тогда речь шла о коллективных исках, в которых в качестве истцов выступало около 30 человек. Известно, что «Сибстройсервис» построил в Тюмени два крупных жилых комплекса, несколько отдельных домов, а так же здание для региональной инспекции ФНС, один из корпусов «СургутНИПИнефть» и рынок. Ранее URA.RU рассказало, как пытается уйти от банкротства еще одна крупная тюменская компания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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