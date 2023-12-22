Сбежавших от мобилизации украинцев не будут вынуждать проходить призыв в Германии Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие власти отказались выдавать для мобилизации в Киев сбежавших украинцев. В Германии заявили, что не будут вынуждать их проходить процедуру призыва в ряды ВСУ. Наоборот, в стране хотят, чтобы больше украинцев смогло трудоустроиться. Об этом сообщил федеральный министр юстиции Марко Бушман.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось», — передает Tagesspiegel слова Бушмана. Он добавил, что мобилизация солдат на Украине не будет иметь последствий для тех мобилизованных, которые находятся в Германии. Немецкие власти не будут выдавать их и вынуждать проходить призыв.

В агентстве уточнили, что на данный момент в Киеве идет дискуссия о том, каким способами ВСУ могут набирать больше солдат. Власти хотят мобилизовать до 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжится насильная мобилизация. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, ВСУ несут большие потери, поэтому войскам не хватает сил. Он добавил, что на данный момент украинцы не мотивированы участвовать в боевых действиях. Они любыми способами пытаются избежать мобилизации.