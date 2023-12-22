Минобороны запретило открывать аэропорт Краснодара

Краснодарский аэропорт не будет открываться для гражданских самолетов. Такое решение приняли в Минобороны РФ, поделились два источника.
«Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», — передает газета «Известия» информацию от двух источников. Отмечается, что аэропорт до сих не соответствует требованиям безопасности.
В середине декабря краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут». Он стал первым гражданским самолетом, который сел в воздушной гавани после начала спецоперации. Предполагалось, что после тестового запуска аэропорт станет принимать не только военные самолеты. Однако безопасность пассажиров до сих остается под угрозой, как отмечал глава РФ Владимир Путин, передает RT.
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