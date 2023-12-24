Что и сколько пить тюменцам в Новый год: советы врача

Тюменский врач назвала оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь

25 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В целом врачи советуют тюменцам полностью отказаться от алкоголя — и в праздники, и в будни Фото: Анна Майорова © URA.RU Дозой алкоголя, которая нанесет вред здоровью, но все же он будет минимальным, врачи считают 1,5 бокала шампанского. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказала доктор тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева. Она также пояснила, какие напитки стоит выбирать, если все же хочется выпить. «Наркологи всегда будут говорить, что Новый год следует встречать трезвым. Тем, кто все-таки употребляет алкоголь, следует помнить о норме. Обычно специалисты говорят, что это 20-30 мл чистого спирта, то есть фужер-полтора шампанского или вина. Такая доза все равно наносит вред организму, но минимальный», — рассказала врач. По ее словам, выбирая напиток, который тюменцы будут употреблять в праздники, врачи советуют гражданам полностью исключить крепкие напитки. А выбирая, к примеру, вино, помнить, что в настоящее время стоимость спиртного не является доказательством его качества и подлинности. «Нужно быть очень избирательными. А вообще, конечно, лучше совсем не употреблять алкоголь», — отметила Оксана Конищева. Ранее URA.RU писало о тех категориях тюменцев, которым алкоголь в принципе противопоказан, в том числе и в праздники. Среди них дети, больные люди, а также тюменцы, страдающие зависимостью от спиртного.

Дозой алкоголя, которая нанесет вред здоровью, но все же он будет минимальным, врачи считают 1,5 бокала шампанского. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказала доктор тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева. Она также пояснила, какие напитки стоит выбирать, если все же хочется выпить. «Наркологи всегда будут говорить, что Новый год следует встречать трезвым. Тем, кто все-таки употребляет алкоголь, следует помнить о норме. Обычно специалисты говорят, что это 20-30 мл чистого спирта, то есть фужер-полтора шампанского или вина. Такая доза все равно наносит вред организму, но минимальный», — рассказала врач. По ее словам, выбирая напиток, который тюменцы будут употреблять в праздники, врачи советуют гражданам полностью исключить крепкие напитки. А выбирая, к примеру, вино, помнить, что в настоящее время стоимость спиртного не является доказательством его качества и подлинности. «Нужно быть очень избирательными. А вообще, конечно, лучше совсем не употреблять алкоголь», — отметила Оксана Конищева. Ранее URA.RU писало о тех категориях тюменцев, которым алкоголь в принципе противопоказан, в том числе и в праздники. Среди них дети, больные люди, а также тюменцы, страдающие зависимостью от спиртного.