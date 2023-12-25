В ЯНАО земляки встретили Героя России Евгения Супакова. Видео

26 декабря 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В аэропорту Нового Уренгоя встретили Героя России из ЯНАО Евгения Супакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) земляки встретили Героя России Евгения Супакова. Он стал первым ямальцем, удостоенным высокого звания, сообщают журналисты. «Утром бортом из Москвы на Ямал прибыл Герой России Евгений Супаков. Сержант из Тазовского района первым из ямальских военнослужащих удостоен звания Героя России», — сообщает telegram-канал «Вести Ямал». Земляка встречали учащиеся кадетских классов, а также главы Нового Уренгоя Андрей Воронов и Тазовского района Виктор Югай. Ямалец рассказал, что его боевой дух формировался не только в воинских частях, но и на Ямале. Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин вручил сержанту Супакову из Тазовского медаль «Золотая Звезда». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил Героя России по видеосвязи.

В Новом Уренгое (ЯНАО) земляки встретили Героя России Евгения Супакова. Он стал первым ямальцем, удостоенным высокого звания, сообщают журналисты. «Утром бортом из Москвы на Ямал прибыл Герой России Евгений Супаков. Сержант из Тазовского района первым из ямальских военнослужащих удостоен звания Героя России», — сообщает telegram-канал «Вести Ямал». Земляка встречали учащиеся кадетских классов, а также главы Нового Уренгоя Андрей Воронов и Тазовского района Виктор Югай. Ямалец рассказал, что его боевой дух формировался не только в воинских частях, но и на Ямале. Ранее URA.RU рассказало, что президент РФ Владимир Путин вручил сержанту Супакову из Тазовского медаль «Золотая Звезда». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил Героя России по видеосвязи.