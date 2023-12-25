Челябинские владельцы дорогих иномарок кинулись скупать запчасти

«Авито»: челябинские владельцы дорогих иномарок скупают запчасти

26 декабря 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Владельцы дорогих иномарок принялись скупать запчасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцы дорогих иномарок из Челябинска занялись скупкой запчастей для авто. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», спрос во втором полугодии подскочил на 127 — 500%. «Абсолютным лидером по росту числа покупок запчастей для авто за последние полгода стала марка Haval. Количество сделок выросло в четыре раза, или на 500%. На 280% чаще пользователи платформы покупали детали для Jeep, на 166% — для Dodge. Закрывают пятерку лидеров по росту Infiniti и Jaguar. Запчасти для авто этих марок покупали на 128% и на 127% чаще соответственно», — сообщили URA.RU в «Авито». По доле продаж запчастей во втором полугодии лидировали модели Lada. Доля данного бренда составила 8%. На четверть вырос спрос на новые запчасти. В целом по категории товара увеличение оборота достигло 8,5%. Сравнение вели со вторым полугодием 2022 года. Чаще всего приобретали запчасти для кузова. На них пришлось четверть всех продаж. Одновременно челябинцы на 9% увеличили спрос на детали для салона. В топе продаж оказались блоки управления стеклоподъемниками для Toyota (со средней ценой в 24 тысячи рублей) и компоненты для обшивки для Lada (в среднем по четыре тысячи рублей). На 21% поднялся спрос на электрооборудование. В данном сегменте чащ покупали различные датчики. Популярный датчик массового расхода воздуха в среднем обходился покупателю в четыре тысячи рублей. Также в этой категории часто покупали катушки зажигания на Volkswagen и Audi. Средний чек составил 2,6 тысячи рублей. Аналитики «Авито» заметили, что высокий спрос был обеспечен подвескам. В категории тормозных систем системах чаще всего покупали усиленные тормозные диски на Lada. Среди двигателей обычно во втором полугодии были востребованы агрегаты для Lada и модели Hyundai Solaris. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы дорогих иномарок из Челябинска занялись скупкой запчастей для авто. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито», спрос во втором полугодии подскочил на 127 — 500%. «Абсолютным лидером по росту числа покупок запчастей для авто за последние полгода стала марка Haval. Количество сделок выросло в четыре раза, или на 500%. На 280% чаще пользователи платформы покупали детали для Jeep, на 166% — для Dodge. Закрывают пятерку лидеров по росту Infiniti и Jaguar. Запчасти для авто этих марок покупали на 128% и на 127% чаще соответственно», — сообщили URA.RU в «Авито». По доле продаж запчастей во втором полугодии лидировали модели Lada. Доля данного бренда составила 8%. На четверть вырос спрос на новые запчасти. В целом по категории товара увеличение оборота достигло 8,5%. Сравнение вели со вторым полугодием 2022 года. Чаще всего приобретали запчасти для кузова. На них пришлось четверть всех продаж. Одновременно челябинцы на 9% увеличили спрос на детали для салона. В топе продаж оказались блоки управления стеклоподъемниками для Toyota (со средней ценой в 24 тысячи рублей) и компоненты для обшивки для Lada (в среднем по четыре тысячи рублей). На 21% поднялся спрос на электрооборудование. В данном сегменте чащ покупали различные датчики. Популярный датчик массового расхода воздуха в среднем обходился покупателю в четыре тысячи рублей. Также в этой категории часто покупали катушки зажигания на Volkswagen и Audi. Средний чек составил 2,6 тысячи рублей. Аналитики «Авито» заметили, что высокий спрос был обеспечен подвескам. В категории тормозных систем системах чаще всего покупали усиленные тормозные диски на Lada. Среди двигателей обычно во втором полугодии были востребованы агрегаты для Lada и модели Hyundai Solaris.