На тюменской дороге ограничили движение из-за метели

Движение ограничено в Бердюжском и Ишимском районах
На трассе «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменской области ограничили движение. Причинами стали метель, гололед и ветер. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.
«Обстановка на федеральной автодороге „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области остается сложной. Движение по этой трассе в Бердюжском и Ишимском районах ограничено. На дороге метель, гололед, штормовой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.
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