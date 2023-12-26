На тюменской дороге ограничили движение из-за метели

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Движение ограничено в Бердюжском и Ишимском районах Фото:

На трассе «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменской области ограничили движение. Причинами стали метель, гололед и ветер. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.

«Обстановка на федеральной автодороге „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области остается сложной. Движение по этой трассе в Бердюжском и Ишимском районах ограничено. На дороге метель, гололед, штормовой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.

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На трассе «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменской области ограничили движение. Причинами стали метель, гололед и ветер. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области. «Обстановка на федеральной автодороге „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области остается сложной. Движение по этой трассе в Бердюжском и Ишимском районах ограничено. На дороге метель, гололед, штормовой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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