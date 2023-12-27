Пермяк отсудил 2,4 млн рублей у газовой компании за сожженный дом

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Искра от сварочного аппарата стала причиной пожара Фото:

В городе Соликамск (Пермский край) местный житель подал в суд на газовую компанию ООО «Горгазсервис», по вине которой сгорел его дом. Мужчине удалось отсудить у организации компенсацию в размере 2,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Мужчина заключил с ООО „Горгазсервис“ договор о подключении дома к сети газораспределения. В день выполнения работ произошел несчастный случай — пожар. В результате были уничтожены кровля дома по всей площади, кровля над баней, котельной, залиты водой все помещения, повреждено имущество», — сказано в сообщении.

Уточняется, что газовщики монтировали свое оборудование при помощи сварочного аппарата. Искра от него стала причиной возгорания дома. Судебная экспертиза определила, что для устранения последствий пожара и ремонта дома потребуется 2,38 млн рублей. Также ООО «Горгазсервис» повредило имущество на 20 тысяч рублей. Суд обязал выплатить компенсацию в размере 2,4 млн рублей.

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В городе Соликамск (Пермский край) местный житель подал в суд на газовую компанию ООО «Горгазсервис», по вине которой сгорел его дом. Мужчине удалось отсудить у организации компенсацию в размере 2,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «Мужчина заключил с ООО „Горгазсервис“ договор о подключении дома к сети газораспределения. В день выполнения работ произошел несчастный случай — пожар. В результате были уничтожены кровля дома по всей площади, кровля над баней, котельной, залиты водой все помещения, повреждено имущество», — сказано в сообщении. Уточняется, что газовщики монтировали свое оборудование при помощи сварочного аппарата. Искра от него стала причиной возгорания дома. Судебная экспертиза определила, что для устранения последствий пожара и ремонта дома потребуется 2,38 млн рублей. Также ООО «Горгазсервис» повредило имущество на 20 тысяч рублей. Суд обязал выплатить компенсацию в размере 2,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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