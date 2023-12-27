Из тюменских аптек исчез антибиотик от кашля

28 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Дефицитный препарат применяют в качестве ингаляций от кашля Фото: Анна Майорова © URA.RU Из аптек Тюмени пропал антибактериальный препарат от кашля «Флуимуцил антибиотик ИТ». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. Лекарство назначают для инъекций и ингаляций. «Препарата „Флуимуцил антибиотик“ для ингаляций нет ни у кого в Тюмени. Пропал несколько месяцев назад. Сейчас на него большой спрос», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. Дефицит препарата подтвердили сразу в нескольких городских аптеках, в том числе и в крупной сети «Фармленд». «Флуимулиц антибиотик» нашелся только в аптеке «Реагент». Там фармацевт сообщила, что в наличии осталась одна упаковка лекарства стоимостью больше двух тысяч рублей. По ее словам, дефицит препарата связан с отсутствием его у поставщиков. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из аптек Тюмени исчез препарат от коклюша. По данным провизоров, его также нет уже несколько месяцев.

Из аптек Тюмени пропал антибактериальный препарат от кашля «Флуимуцил антибиотик ИТ». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. Лекарство назначают для инъекций и ингаляций. «Препарата „Флуимуцил антибиотик“ для ингаляций нет ни у кого в Тюмени. Пропал несколько месяцев назад. Сейчас на него большой спрос», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. Дефицит препарата подтвердили сразу в нескольких городских аптеках, в том числе и в крупной сети «Фармленд». «Флуимулиц антибиотик» нашелся только в аптеке «Реагент». Там фармацевт сообщила, что в наличии осталась одна упаковка лекарства стоимостью больше двух тысяч рублей. По ее словам, дефицит препарата связан с отсутствием его у поставщиков. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из аптек Тюмени исчез препарат от коклюша. По данным провизоров, его также нет уже несколько месяцев.