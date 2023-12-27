Из тюменских аптек исчез антибиотик от кашля

Из аптек Тюмени пропал антибактериальный препарат от кашля «Флуимуцил антибиотик ИТ». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких точках продаж. Лекарство назначают для инъекций и ингаляций.
«Препарата „Флуимуцил антибиотик“ для ингаляций нет ни у кого в Тюмени. Пропал несколько месяцев назад. Сейчас на него большой спрос», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц.
Дефицит препарата подтвердили сразу в нескольких городских аптеках, в том числе и в крупной сети «Фармленд». «Флуимулиц антибиотик» нашелся только в аптеке «Реагент». Там фармацевт сообщила, что в наличии осталась одна упаковка лекарства стоимостью больше двух тысяч рублей. По ее словам, дефицит препарата связан с отсутствием его у поставщиков.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что из аптек Тюмени исчез препарат от коклюша. По данным провизоров, его также нет уже несколько месяцев.
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