27 декабря 2023

Марат Хуснуллин отметил работу Тюменской области по важному направлению

Зампред правительства Марат Хуснуллин похвалил Тюмень за темпы ввода жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
По мнению Хуснуллина, Тюмень отлично справляется с темпами жилищного строительства Фото:

В правительстве высоко оценивают успехи Тюменской области в области жилищного строительства. Об этом со ссылкой на слова зампреда правительства РФ сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Этот год мы заканчиваем успешно. Отличную работу показывает Тюменская область — самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения», — приводит инфоцентр слова Хуснуллина.

Отмечается, что похвала прозвучала на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Сообщается также, что в заседании принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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В правительстве высоко оценивают успехи Тюменской области в области жилищного строительства. Об этом со ссылкой на слова зампреда правительства РФ сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Этот год мы заканчиваем успешно. Отличную работу показывает Тюменская область — самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения», — приводит инфоцентр слова Хуснуллина. Отмечается, что похвала прозвучала на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Сообщается также, что в заседании принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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