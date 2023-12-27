Марат Хуснуллин отметил работу Тюменской области по важному направлению

По мнению Хуснуллина, Тюмень отлично справляется с темпами жилищного строительства
В правительстве высоко оценивают успехи Тюменской области в области жилищного строительства. Об этом со ссылкой на слова зампреда правительства РФ сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Этот год мы заканчиваем успешно. Отличную работу показывает Тюменская область — самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения», — приводит инфоцентр слова Хуснуллина.
Отмечается, что похвала прозвучала на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Сообщается также, что в заседании принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.
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