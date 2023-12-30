Кто такой Павел Лобков, которого избили в Москве

Журналиста Лобкова избили на Патриарших прудах в Москве

30 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Лобкова избили в Москве — кто такой, чем знаменит Фото: Андрей Епихин/ТАСС Широко известный как биолог и журналист во многих российских проектах Павел Лобков был избит на Патриарших прудах в Москве. Он сам сообщил об этом в своих социальных сетях, приложив ужасающие фотографии. Журналист уточнил, что такая физическая расправа была обоснована его нетрадиционной сексуальной ориентацией. Лобков родился в сентябре 1967 года в Сестрорецке, пригороде Ленинграда. Он решил не идти по стопам родителей, которые работали инженерами в военно-промышленной сфере, и поступил Ленинградский государственный университет на биологический факультет. Лобков с отличием закончил ВУЗ и даже некоторое время работал по специальности, но вскоре увлекся журналистикой и стал развиваться в этой сфере. Журналист построил успешную карьеру, работая на таких телеканалах как НТВ, «Пятый канал» и «Дождь» (решением Минюста России внесен в список СМИ, признанных иностранными агентами). Также он снялся в 15-ти документальных и одном игровом кино, создал социально-политическую телепередачу формата ток-шоу «Герой дня», за которую на церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ» был удостоен звания «Лучший репортер». Несмотря на все достижения Лобкова, его карьера была омрачена скандалами. Он обвинялся в сексуальных домогательствах и регулярном оскорблении коллег, из-за чего его карьера в «Дожде» была завершена. Также Лобков в 2013 году признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а в 2019 объявил о своем ВИЧ-положительном статусе. Это вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на взлеты и падения в карьере, Павел Лобков остается одной из самых ярких и спорных фигур в российской журналистике. Его вклад в обсуждение важных социальных вопросов, включая проблему ВИЧ/СПИДа, продолжают вызывать интерес и внимание СМИ и общественности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Широко известный как биолог и журналист во многих российских проектах Павел Лобков был избит на Патриарших прудах в Москве. Он сам сообщил об этом в своих социальных сетях, приложив ужасающие фотографии. Журналист уточнил, что такая физическая расправа была обоснована его нетрадиционной сексуальной ориентацией. Лобков родился в сентябре 1967 года в Сестрорецке, пригороде Ленинграда. Он решил не идти по стопам родителей, которые работали инженерами в военно-промышленной сфере, и поступил Ленинградский государственный университет на биологический факультет. Лобков с отличием закончил ВУЗ и даже некоторое время работал по специальности, но вскоре увлекся журналистикой и стал развиваться в этой сфере. Журналист построил успешную карьеру, работая на таких телеканалах как НТВ, «Пятый канал» и «Дождь» (решением Минюста России внесен в список СМИ, признанных иностранными агентами). Также он снялся в 15-ти документальных и одном игровом кино, создал социально-политическую телепередачу формата ток-шоу «Герой дня», за которую на церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ» был удостоен звания «Лучший репортер». Несмотря на все достижения Лобкова, его карьера была омрачена скандалами. Он обвинялся в сексуальных домогательствах и регулярном оскорблении коллег, из-за чего его карьера в «Дожде» была завершена. Также Лобков в 2013 году признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а в 2019 объявил о своем ВИЧ-положительном статусе. Это вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на взлеты и падения в карьере, Павел Лобков остается одной из самых ярких и спорных фигур в российской журналистике. Его вклад в обсуждение важных социальных вопросов, включая проблему ВИЧ/СПИДа, продолжают вызывать интерес и внимание СМИ и общественности.