МЧС выпустило экстренное предупреждение к свердловчанам на 1 января

МЧС: 1 января в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели

31 декабря 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Ветер на Среднем Урале достигнет 17 метров в секунду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 1 января ожидаются сильный снег, метели и гололед. С таким заявлением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На Среднем Урале вновь ожидается непогода! 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Обратиться за помощью можно по телефонам экстренных служб: 101 или 112. «Берегите себя и следуйте советам спасателей!» — добавили в ведомстве. Синоптик Алексей Пулин считает, что пик потепления в Екатеринбурге придется на новогоднюю ночь. Ночная температура воздуха в уральской столице ожидается от -13 до -15.

В Свердловской области 1 января ожидаются сильный снег, метели и гололед. С таким заявлением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На Среднем Урале вновь ожидается непогода! 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Обратиться за помощью можно по телефонам экстренных служб: 101 или 112. «Берегите себя и следуйте советам спасателей!» — добавили в ведомстве. Синоптик Алексей Пулин считает, что пик потепления в Екатеринбурге придется на новогоднюю ночь. Ночная температура воздуха в уральской столице ожидается от -13 до -15.