30 декабря 2023

МЧС выпустило экстренное предупреждение к свердловчанам на 1 января

МЧС: 1 января в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, снег. Екатеринбург, зима, метель, снегопад
Ветер на Среднем Урале достигнет 17 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 1 января ожидаются сильный снег, метели и гололед. С таким заявлением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На Среднем Урале вновь ожидается непогода! 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

Обратиться за помощью можно по телефонам экстренных служб: 101 или 112. «Берегите себя и следуйте советам спасателей!» — добавили в ведомстве.

Синоптик Алексей Пулин считает, что пик потепления в Екатеринбурге придется на новогоднюю ночь. Ночная температура воздуха в уральской столице ожидается от -13 до -15.

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В Свердловской области 1 января ожидаются сильный снег, метели и гололед. С таким заявлением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На Среднем Урале вновь ожидается непогода! 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Обратиться за помощью можно по телефонам экстренных служб: 101 или 112. «Берегите себя и следуйте советам спасателей!» — добавили в ведомстве. Синоптик Алексей Пулин считает, что пик потепления в Екатеринбурге придется на новогоднюю ночь. Ночная температура воздуха в уральской столице ожидается от -13 до -15.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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