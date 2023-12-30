МЧС выпустило экстренное предупреждение к свердловчанам на 1 января

В Свердловской области 1 января ожидаются сильный снег, метели и гололед. С таким заявлением выступили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На Среднем Урале вновь ожидается непогода! 1 января местами на территории области ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Обратиться за помощью можно по телефонам экстренных служб: 101 или 112. «Берегите себя и следуйте советам спасателей!» — добавили в ведомстве.
Синоптик Алексей Пулин считает, что пик потепления в Екатеринбурге придется на новогоднюю ночь. Ночная температура воздуха в уральской столице ожидается от -13 до -15.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.