30 декабря 2023

Тюменские топ-политики поддержали жителей Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
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Политики из Тюменской области написали обращения жителям Белгорода Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов поддержали жителей Белгорода после обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«В поддержку жителей Белгорода хочется сказать, что никому не удастся сорвать праздник нашим детям! Тюменская область вместе с Белгородом!» — передает слова Артюхова информцентр правительства региона.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой жестокой атаке. Белгород, мы с вами!» — передает слова Сайфитдинова информцентр.

Белгород 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 24 погибших, а также о 108 раненых.

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Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов поддержали жителей Белгорода после обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «В поддержку жителей Белгорода хочется сказать, что никому не удастся сорвать праздник нашим детям! Тюменская область вместе с Белгородом!» — передает слова Артюхова информцентр правительства региона. «Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой жестокой атаке. Белгород, мы с вами!» — передает слова Сайфитдинова информцентр. Белгород 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 24 погибших, а также о 108 раненых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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