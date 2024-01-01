Тюменские следователи раскрыли подробности смерти мужчины на охоте

СУ СК: в Тюменской области мужчина случайно выстрелил в другого на охоте

02 января 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

В Тюменской области застрелили охотника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В близи деревни Зырянка (Тюменская область) один мужчина случайно застрелил другого во время охоты. Об этом сообщили в СУ СК по Тюменской области. «По версии следствия, 30 декабря 2023 года семеро знакомых между собой мужчин были на охоте близи деревни Зырянка на охотугодьях общего пользования. Услышав шум, один из них выстрелил, не убедившись в безопасности стрельбы. Так он по неосторожности попал в другого охотника», — написало ведомство в telegram-канале. Там также уточнили, что мужчина от полученного ранения скончался. СУ СК РФ по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас проводится комплекс разных следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что в Тюменской области мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. О личности погибшего не было никакой информации.

В близи деревни Зырянка (Тюменская область) один мужчина случайно застрелил другого во время охоты. Об этом сообщили в СУ СК по Тюменской области. «По версии следствия, 30 декабря 2023 года семеро знакомых между собой мужчин были на охоте близи деревни Зырянка на охотугодьях общего пользования. Услышав шум, один из них выстрелил, не убедившись в безопасности стрельбы. Так он по неосторожности попал в другого охотника», — написало ведомство в telegram-канале. Там также уточнили, что мужчина от полученного ранения скончался. СУ СК РФ по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас проводится комплекс разных следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что в Тюменской области мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. О личности погибшего не было никакой информации.