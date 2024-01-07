На ярмарке в Латвии проверили русские песни, опасаясь восхваления РФ и Путина

В Риге организаторы концерта на рождественской ярмарке заранее проверили содержание песен, которые исполнялись на русском языке. В них не должно было быть восхваления президента РФ Владимира Путина и России. Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.
«Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина», — написал Ратниекс в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что ярмарка была частной. Рижская дума не принимала участия в организации концерта.
Ранее журналистка Сармите Колате в соцсетях разместила видео выступления ансамбля на городской ярмарке. Участники ансамбля исполняли песни в народном стиле на русском языке. Ратниекс заявил, что «такие вещи не вызывают гордости». Он пообещал выяснить у организаторов, почему они включили в программу российские песни.
Ранее в Эстонии детсадовцам запретили петь песни про Новый год. Сотрудница в Ратушной аптеке возмутилась, что песня исполнялась на русском языке.
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