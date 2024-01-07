На ярмарке в Латвии проверили русские песни, опасаясь восхваления РФ и Путина

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Рождественская ярмарка в Историческом сквере. Екатеринбург, рождество, ярмарка, рождественская ярмарка, новогоднее украшение, нг
На концерте на ярмарке в Риге в песнях не было текстов, которые восхваляли Путина и РФ Фото:

В Риге организаторы концерта на рождественской ярмарке заранее проверили содержание песен, которые исполнялись на русском языке. В них не должно было быть восхваления президента РФ Владимира Путина и России. Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

«Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина», — написал Ратниекс в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что ярмарка была частной. Рижская дума не принимала участия в организации концерта.

Ранее журналистка Сармите Колате в соцсетях разместила видео выступления ансамбля на городской ярмарке. Участники ансамбля исполняли песни в народном стиле на русском языке. Ратниекс заявил, что «такие вещи не вызывают гордости». Он пообещал выяснить у организаторов, почему они включили в программу российские песни.

Ранее в Эстонии детсадовцам запретили петь песни про Новый год. Сотрудница в Ратушной аптеке возмутилась, что песня исполнялась на русском языке.

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В Риге организаторы концерта на рождественской ярмарке заранее проверили содержание песен, которые исполнялись на русском языке. В них не должно было быть восхваления президента РФ Владимира Путина и России. Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. «Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина», — написал Ратниекс в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что ярмарка была частной. Рижская дума не принимала участия в организации концерта. Ранее журналистка Сармите Колате в соцсетях разместила видео выступления ансамбля на городской ярмарке. Участники ансамбля исполняли песни в народном стиле на русском языке. Ратниекс заявил, что «такие вещи не вызывают гордости». Он пообещал выяснить у организаторов, почему они включили в программу российские песни. Ранее в Эстонии детсадовцам запретили петь песни про Новый год. Сотрудница в Ратушной аптеке возмутилась, что песня исполнялась на русском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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