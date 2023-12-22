В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

22 декабря 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сотрудница аптеки в Эстонии возмутилась, что дети исполняли песню на русском языке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Эстонии воспитанникам детского сада запретили исполнять песню про Новый год на русском языке. Скандал произошел в Ратушной аптеке в Старом городе. Сотрудница возмутилась, что песня исполнялась на русском языке. Об этом сообщает RusDelfi. «Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском языке», — передает издание слова воспитателя. Уточняется, что дети начали петь рождественскую песню под влиянием праздничной атмосферы в Ратушной аптеке. Известно, что пение детей прервала сотрудница аптеки. Она заявила воспитательнице, что дети помешали самим аптекарям и покупателям.

В Эстонии воспитанникам детского сада запретили исполнять песню про Новый год на русском языке. Скандал произошел в Ратушной аптеке в Старом городе. Сотрудница возмутилась, что песня исполнялась на русском языке. Об этом сообщает RusDelfi. «Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском языке», — передает издание слова воспитателя. Уточняется, что дети начали петь рождественскую песню под влиянием праздничной атмосферы в Ратушной аптеке. Известно, что пение детей прервала сотрудница аптеки. Она заявила воспитательнице, что дети помешали самим аптекарям и покупателям.