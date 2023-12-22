В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

Сотрудница аптеки в Эстонии возмутилась, что дети исполняли песню на русском языке
В Эстонии воспитанникам детского сада запретили исполнять песню про Новый год на русском языке. Скандал произошел в Ратушной аптеке в Старом городе. Сотрудница возмутилась, что песня исполнялась на русском языке. Об этом сообщает RusDelfi.
«Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском языке», — передает
Известно, что пение детей прервала сотрудница аптеки. Она заявила воспитательнице, что дети помешали самим аптекарям и покупателям.
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