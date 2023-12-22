В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

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Сотрудница аптеки в Эстонии возмутилась, что дети исполняли песню на русском языке Фото:

В Эстонии воспитанникам детского сада запретили исполнять песню про Новый год на русском языке. Скандал произошел в Ратушной аптеке в Старом городе. Сотрудница возмутилась, что песня исполнялась на русском языке. Об этом сообщает RusDelfi.

«Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском языке», — передает издание слова воспитателя. Уточняется, что дети начали петь рождественскую песню под влиянием праздничной атмосферы в Ратушной аптеке.

Известно, что пение детей прервала сотрудница аптеки. Она заявила воспитательнице, что дети помешали самим аптекарям и покупателям.

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В Эстонии воспитанникам детского сада запретили исполнять песню про Новый год на русском языке. Скандал произошел в Ратушной аптеке в Старом городе. Сотрудница возмутилась, что песня исполнялась на русском языке. Об этом сообщает RusDelfi. «Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском языке», — передает издание слова воспитателя. Уточняется, что дети начали петь рождественскую песню под влиянием праздничной атмосферы в Ратушной аптеке. Известно, что пение детей прервала сотрудница аптеки. Она заявила воспитательнице, что дети помешали самим аптекарям и покупателям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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