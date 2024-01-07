07 января 2024

В мэрии Тюмени раскрыли, какие территории благоустроят в 2024 году

В Тюмени благоустроят 5 скверов по нацпроекту в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тротуар, бордюр, плитка, благоустройство, кирпич, паребрик
В Тюмени благоустроят 5 территорий в 2024 году Фото:

В Тюмени в 2024 году благоустроят пять территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщила городская администрация.

«Только по нацпроекту „Жилье и городская среда“ преобразят пять территорий. Парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, озелененные пространства по Московскому тракту, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40», — сообщает мэрия Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени появится бульвар, названный в честь основателя регионального поискового отряда Артура Ольховского. Общественник руководил первым поисковым отрядом Тюмени. Помимо этого, он основал региональное поисковое движение и детскую общественную организацию «Республика Неугомонных».

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В Тюмени в 2024 году благоустроят пять территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщила городская администрация. «Только по нацпроекту „Жилье и городская среда“ преобразят пять территорий. Парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, озелененные пространства по Московскому тракту, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40», — сообщает мэрия Тюмени. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени появится бульвар, названный в честь основателя регионального поискового отряда Артура Ольховского. Общественник руководил первым поисковым отрядом Тюмени. Помимо этого, он основал региональное поисковое движение и детскую общественную организацию «Республика Неугомонных».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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