Тюменский морг не справляется с потоком трупов

В Тюмени не успевают готовить трупы к захоронениям и выдавать тела родственникам

09 января 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Морг переполнен, из-за чего тюменцы не могут захоронить своих близких Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени переполнен морг на улице Юрия Семовских: сотрудники не работали на выходных и сейчас не справляются с работой по подготовке тел к захоронению. Как сообщили URA.RU читатели агентства, некоторые усопшие находятся в морге еще с 3 января. «Морг на Юрия Семовских не справляется с работой. Некоторые тела находятся там с 3 января и все еще не выданы родственникам. Родные скандалят, все на нервах. Говорят, бригады устроили себе отдых на праздниках, из-за чего так и произошло», — сообщили URA.RU сразу несколько читателей. Агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. В пресс-службе объяснили ситуацию. «Порядок исследования тел умерших в патолого-анатомическом бюро МКМЦ „Медицинский город“, а также выдачи их для захоронения, регламентирован приказом Минздрава. Согласно ему, патологоанатомическое вскрытие умершего проводится в срок до трех суток после констатации биологической смерти. В настоящее время этот срок не превышен. В период новогодних праздников зафиксирован эпизод увеличения срока вскрытия и выдачи тел, оперативно приняты меры для устранения данной ситуации», — рассказали в депздраве.

В Тюмени переполнен морг на улице Юрия Семовских: сотрудники не работали на выходных и сейчас не справляются с работой по подготовке тел к захоронению. Как сообщили URA.RU читатели агентства, некоторые усопшие находятся в морге еще с 3 января. «Морг на Юрия Семовских не справляется с работой. Некоторые тела находятся там с 3 января и все еще не выданы родственникам. Родные скандалят, все на нервах. Говорят, бригады устроили себе отдых на праздниках, из-за чего так и произошло», — сообщили URA.RU сразу несколько читателей. Агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. В пресс-службе объяснили ситуацию. «Порядок исследования тел умерших в патолого-анатомическом бюро МКМЦ „Медицинский город“, а также выдачи их для захоронения, регламентирован приказом Минздрава. Согласно ему, патологоанатомическое вскрытие умершего проводится в срок до трех суток после констатации биологической смерти. В настоящее время этот срок не превышен. В период новогодних праздников зафиксирован эпизод увеличения срока вскрытия и выдачи тел, оперативно приняты меры для устранения данной ситуации», — рассказали в депздраве.