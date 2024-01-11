Пермский штурмовик обсудил с мэром какая помощь от города особенно нужна на СВО

11 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Пермяк приехал в отпуск и встретился мэром Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Перми Виталий приехал в Пермь в отпуск из зоны СВО. О встрече со штурмовиком и его семьей рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Виталий рассказал, что на передовой бойцам особенно важно чувствовать заботу земляков. Они очень ценят передаваемые на фронт маскировочные сети, сухие смеси для приготовления», — рассказал Соснин. Виталий отметил, что бойцам очень важно чувствовать заботу от земляков. Так же он положительно отозвался об инициативе администрации Перми выплачивать по 100 тысяч рублей тем, кто поступает на службу по контракту через пермские военкоматы.

Житель Перми Виталий приехал в Пермь в отпуск из зоны СВО. О встрече со штурмовиком и его семьей рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Виталий рассказал, что на передовой бойцам особенно важно чувствовать заботу земляков. Они очень ценят передаваемые на фронт маскировочные сети, сухие смеси для приготовления», — рассказал Соснин. Виталий отметил, что бойцам очень важно чувствовать заботу от земляков. Так же он положительно отозвался об инициативе администрации Перми выплачивать по 100 тысяч рублей тем, кто поступает на службу по контракту через пермские военкоматы.