В Ноябрьске мерзнут ученики, пришедшие в школу в актированные дни

В школе Ноябрьска обнаружили проблемы с отоплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в здании школы №2 ученики носят верхнюю одежду во время уроков. Школьники сообщили об этом в социальной сети.

«Во 2-й школе вообще не думают о том, какая температура в классах. Многим приходится сидеть в куртках, из окон дует. Закрыли щели каким-то поролоном, который вообще никак не помогает», — написал аноним в telegram-канале «NSK». На фото видно, что температура воздуха в помещении — 11 градусов тепла.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о проблеме с отоплением школы №6 в Надыме (ЯНАО). Работники образовательного учреждение нагревают воздух в классах с помощью обогревателей.

В школе Ноябрьск дует из окон в учебных классах Фото: telegram-канал «NSK»