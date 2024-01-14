14 января 2024

Школьники в ЯНАО учатся в холодных классах. Фото

В Ноябрьске мерзнут ученики, пришедшие в школу в актированные дни
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе Ноябрьска обнаружили проблемы с отоплением Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в здании школы №2 ученики носят верхнюю одежду во время уроков. Школьники сообщили об этом в социальной сети.

«Во 2-й школе вообще не думают о том, какая температура в классах. Многим приходится сидеть в куртках, из окон дует. Закрыли щели каким-то поролоном, который вообще никак не помогает», — написал аноним в telegram-канале «NSK». На фото видно, что температура воздуха в помещении — 11 градусов тепла.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о проблеме с отоплением школы №6 в Надыме (ЯНАО). Работники образовательного учреждение нагревают воздух в классах с помощью обогревателей.

В школе Ноябрьск дует из окон в учебных классах
В школе Ноябрьск дует из окон в учебных классах
Фото:

В школе №2 температура воздуха составляет 11 градусов тепла, Ноябрьск
В школе №2 температура воздуха составляет 11 градусов тепла, Ноябрьск
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) в здании школы №2 ученики носят верхнюю одежду во время уроков. Школьники сообщили об этом в социальной сети. «Во 2-й школе вообще не думают о том, какая температура в классах. Многим приходится сидеть в куртках, из окон дует. Закрыли щели каким-то поролоном, который вообще никак не помогает», — написал аноним в telegram-канале «NSK». На фото видно, что температура воздуха в помещении — 11 градусов тепла. Корреспондент URA.RU отправил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о проблеме с отоплением школы №6 в Надыме (ЯНАО). Работники образовательного учреждение нагревают воздух в классах с помощью обогревателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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