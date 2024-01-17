Песков раскрыл, о чем Путин говорил с главой МИД Северной Кореи

17 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, о чем Путин говорил с главой МИД Северной Кореи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле рассказали, какие темы обсуждал президент РФ Владимир Путин с главой МИД Северной Кореи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, обсуждались в том числе «чувствительные темы». «Речь шла в целом о двусторонних отношениях. Был обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове, по международным делам. Главный акцент сделан на развитии двусторонних отношений. КНДР — это наш очень важный партнер, и мы нацелены на дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе по весьма чувствительным темам», — отметил Песков. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи состоялась 16 января. Перед этом прошли переговоры министров иностранных дел двух стран. В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Их встреча с президентом Путиным прошла на космодроме «Восточный».

В Кремле рассказали, какие темы обсуждал президент РФ Владимир Путин с главой МИД Северной Кореи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, обсуждались в том числе «чувствительные темы». «Речь шла в целом о двусторонних отношениях. Был обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове, по международным делам. Главный акцент сделан на развитии двусторонних отношений. КНДР — это наш очень важный партнер, и мы нацелены на дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе по весьма чувствительным темам», — отметил Песков. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи состоялась 16 января. Перед этом прошли переговоры министров иностранных дел двух стран. В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Их встреча с президентом Путиным прошла на космодроме «Восточный».