16 января 2024

В Тюмени высокопоставленных силовиков отправили патрулировать улицы. Фото

В Тюмени командный состав ГИБДД начал патрулировать улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками. Курган, наряд полиции, патруль полиции
В Тюмени проходит акция «Командирский день» ГИБДД Фото:

Командный состав полка ДПС областного УГИБДД начал патрулировать улицы Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

«Командирский день» сегодня в Тюмени. В аварийных местах города работают четыре дополнительных наряда ДПС, в составе которых командный состав полка ДПС Госавтоинспекции: в ранге от заместителя командира роты до командира батальона», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что «командирские» патрули занимаются профилактикой наиболее распространенных нарушений ПДД. В том числе, касающихся незаконной тонировки автомобилей, нарушения правил перевозки детей и очередности проезда перекрестков.

«Командирские» патрули работают на самых аварийных перекрестках Тюмени
«Командирские» патрули работают на самых аварийных перекрестках Тюмени

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Командный состав полка ДПС областного УГИБДД начал патрулировать улицы Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «Командирский день» сегодня в Тюмени. В аварийных местах города работают четыре дополнительных наряда ДПС, в составе которых командный состав полка ДПС Госавтоинспекции: в ранге от заместителя командира роты до командира батальона», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что «командирские» патрули занимаются профилактикой наиболее распространенных нарушений ПДД. В том числе, касающихся незаконной тонировки автомобилей, нарушения правил перевозки детей и очередности проезда перекрестков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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