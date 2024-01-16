Командный состав полка ДПС областного УГИБДД начал патрулировать улицы Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
«Командирский день» сегодня в Тюмени. В аварийных местах города работают четыре дополнительных наряда ДПС, в составе которых командный состав полка ДПС Госавтоинспекции: в ранге от заместителя командира роты до командира батальона», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что «командирские» патрули занимаются профилактикой наиболее распространенных нарушений ПДД. В том числе, касающихся незаконной тонировки автомобилей, нарушения правил перевозки детей и очередности проезда перекрестков.
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