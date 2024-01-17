В Тюменской области начали борьбу с отключениями электричества

В Тюмени началась реализация плана по повышению надежности электросетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зима, электроэнергия, лэп, провода, энергетика, электричество
В Тюменской области работают над повышением надежности электросетей Фото:

В Тюменской области завершена реализация первого этапа плана по повышению надежности электроснабжения, который ранее поручил разработать глава региона Александр Моор. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Реализован первый этап плана по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области. Потребители СНТ „Русское поле“ переключены на центр питания ПС Химфарм, на котором был резерв свободной мощности. Завершено строительство кабельной линии 10 кВ в поселке Перевалово», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что в садоводческих обществах «Текстильщик», «Пчелка» и «Сосенка» были проложены линии электропередачи мощностью 10 кВт и установлены трансформаторы. В ближайшее время указанные объекты будут подключены к сети.

Ранее агентство писало о том, что в декабре 2023 года в Тюменской области несколько сел остались без света из-за аварий на электросетях. После отключения электричества местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Таким же образом за помощью к главе государства обратились домовладельцы тюменских СНТ, которые также столкнулись с перебоями подачи энергии. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор поручил электросетевым компаниям региона в десятидневный срок подготовить комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения.

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В Тюменской области завершена реализация первого этапа плана по повышению надежности электроснабжения, который ранее поручил разработать глава региона Александр Моор. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Реализован первый этап плана по повышению надежности электроснабжения в Тюменской области. Потребители СНТ „Русское поле“ переключены на центр питания ПС Химфарм, на котором был резерв свободной мощности. Завершено строительство кабельной линии 10 кВ в поселке Перевалово», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в садоводческих обществах «Текстильщик», «Пчелка» и «Сосенка» были проложены линии электропередачи мощностью 10 кВт и установлены трансформаторы. В ближайшее время указанные объекты будут подключены к сети. Ранее агентство писало о том, что в декабре 2023 года в Тюменской области несколько сел остались без света из-за аварий на электросетях. После отключения электричества местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Таким же образом за помощью к главе государства обратились домовладельцы тюменских СНТ, которые также столкнулись с перебоями подачи энергии. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор поручил электросетевым компаниям региона в десятидневный срок подготовить комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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