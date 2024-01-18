В ЯНАО пожарные спасли дом от горевшей рядом постройки. Фото

В Новом Уренгое пожарные спасли деревянный дом от горящего рядом гаража

19 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

В тушение участвовали 23 спасателя и шесть единиц техники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО), в СНТ «Фиалка», спасатели не допустили возгорания деревянного дома, ликвидируя пожар в рядом стоящем гараже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Пожарные были на месте вызова через несколько минут после возгорания. На момент прибытия наблюдалось горение гаража по всей площади, огонь уже частично перекинулся на жилой дом. Через 23 минуты уже была объявлена локализация пожара на площади 280 квадратных метров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО». В ликвидации огня принимали участие 23 человека и шесть единиц спецтехники МЧС. На пожаре пострадали жильцы дома: с отравлением угарным газом они были доставлены в больницу, один из них получил ожоги.

В Новом Уренгое (ЯНАО), в СНТ «Фиалка», спасатели не допустили возгорания деревянного дома, ликвидируя пожар в рядом стоящем гараже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Пожарные были на месте вызова через несколько минут после возгорания. На момент прибытия наблюдалось горение гаража по всей площади, огонь уже частично перекинулся на жилой дом. Через 23 минуты уже была объявлена локализация пожара на площади 280 квадратных метров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО». В ликвидации огня принимали участие 23 человека и шесть единиц спецтехники МЧС. На пожаре пострадали жильцы дома: с отравлением угарным газом они были доставлены в больницу, один из них получил ожоги.