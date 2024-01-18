В Тюменской области выяснят, кто больше всех зарабатывает на туристах

Агентство туризма Тюменской области изучит платежи, поступающие от туристов

Цель исследований — понять, где и на что тратят больше всего денег гости Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области выяснят, кто больше всего зарабатывает на туристическом потоке в ключевых городах региона. Региональное агентство туризма и продвижения разместило закупку на анализ банковских транзакций в формате Big Data, сообщает карточка на портале «Сбербанк АСТ»

«Закупка 32413183834 в ЕИС, организатор закупки и заказчик — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — получение данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Тюменской области на основе анализа транзакций по банковским картам», — говорится в сообщении.

При помощи этих данных агентство сможет составить усредненный портрет туриста, отдыхающего в Тюменской области. Будут изучены возрастной, гендерный состав туристического потока, основные точки притяжения в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, и Ишиме. Также на основании этих данных можно будет сделать вывод о том, откуда приезжает больше всего туристов и какие сферы бизнеса получает больше всего доходов от гостей региона.

В приложенных к закупке документах прописано, что изучению подвергнут оплату при помощи банковских карт в POS-терминалах, снятие наличных средств в тюменских банкоматах и переводы от туристов на карты жителей региона. Все данные, по заверению агентства туризма и продвижения, будут использоваться исключительно для внутренних целей.

Ранее URA.RU рассказало, какие сувениры везут туристы домой из Тюмени. Чаще всего из региона увозят конфеты и нефть.