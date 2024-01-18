18 января 2024

В Тюменской области выяснят, кто больше всех зарабатывает на туристах

Агентство туризма Тюменской области изучит платежи, поступающие от туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, живые скульптуры, пассажиры, аниматоры, живые статуи, туристы, авиапассажиры
Цель исследований — понять, где и на что тратят больше всего денег гости Тюменской области Фото:

В Тюменской области выяснят, кто больше всего зарабатывает на туристическом потоке в ключевых городах региона. Региональное агентство туризма и продвижения разместило закупку на анализ банковских транзакций в формате Big Data, сообщает карточка на портале «Сбербанк АСТ»

«Закупка 32413183834 в ЕИС, организатор закупки и заказчик — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — получение данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Тюменской области на основе анализа транзакций по банковским картам», — говорится в сообщении.

При помощи этих данных агентство сможет составить усредненный портрет туриста, отдыхающего в Тюменской области. Будут изучены возрастной, гендерный состав туристического потока, основные точки притяжения в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, и Ишиме. Также на основании этих данных можно будет сделать вывод о том, откуда приезжает больше всего туристов и какие сферы бизнеса получает больше всего доходов от гостей региона.

В приложенных к закупке документах прописано, что изучению подвергнут оплату при помощи банковских карт в POS-терминалах, снятие наличных средств в тюменских банкоматах и переводы от туристов на карты жителей региона. Все данные, по заверению агентства туризма и продвижения, будут использоваться исключительно для внутренних целей.

Ранее URA.RU рассказало, какие сувениры везут туристы домой из Тюмени. Чаще всего из региона увозят конфеты и нефть.

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В Тюменской области выяснят, кто больше всего зарабатывает на туристическом потоке в ключевых городах региона. Региональное агентство туризма и продвижения разместило закупку на анализ банковских транзакций в формате Big Data, сообщает карточка на портале «Сбербанк АСТ» «Закупка 32413183834 в ЕИС, организатор закупки и заказчик — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — получение данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Тюменской области на основе анализа транзакций по банковским картам», — говорится в сообщении. При помощи этих данных агентство сможет составить усредненный портрет туриста, отдыхающего в Тюменской области. Будут изучены возрастной, гендерный состав туристического потока, основные точки притяжения в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, и Ишиме. Также на основании этих данных можно будет сделать вывод о том, откуда приезжает больше всего туристов и какие сферы бизнеса получает больше всего доходов от гостей региона. В приложенных к закупке документах прописано, что изучению подвергнут оплату при помощи банковских карт в POS-терминалах, снятие наличных средств в тюменских банкоматах и переводы от туристов на карты жителей региона. Все данные, по заверению агентства туризма и продвижения, будут использоваться исключительно для внутренних целей. Ранее URA.RU рассказало, какие сувениры везут туристы домой из Тюмени. Чаще всего из региона увозят конфеты и нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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