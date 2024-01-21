21 января 2024
20 января 2024

Приставы арестовали у пермяка Maybach за 19 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ФОК в Коркино с участием Игоря Алтушкина, Бориса Дубровского, Майка Тайсона. Челябинская область, вип авто, майбах, эмблема майбах, maybach
Премиальное авто приставы забрали за долги (архивное фото) Фото:

Пермские приставы подвели итоги арестов автомобилей за 2023 год. Самой дорогой машиной, которую изъяли у владельца за долги, оказался Maybach.

«Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей — Mercedes-Benz 4 Matic Maybach, 2019 г. в. стоимостью 19 млн рублей и PORSCHE MACAN 2019 г. в. стоимостью 4 млн рублей», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. С аукциона эти машины проданы не были. В ведомстве отметили, что дороже всех с торгов продали BMW X3 XDRIVE20D и Peugeot Traveller за 2 млн 670 тысяч рублей и 2 млн 55 тысяч рублей соответственно.

Всего в 2023 году приставы арестовали 1 323 автомобиля общей стоимостью более 670 млн рублей. Продано было 256 машин за 83 млн рублей, а 102 авто стоимостью более 43 млн рублей взыскатели приняли в счет погашения долга.

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Пермские приставы подвели итоги арестов автомобилей за 2023 год. Самой дорогой машиной, которую изъяли у владельца за долги, оказался Maybach. «Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту в связи с наличием крупных задолженностей — Mercedes-Benz 4 Matic Maybach, 2019 г. в. стоимостью 19 млн рублей и PORSCHE MACAN 2019 г. в. стоимостью 4 млн рублей», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. С аукциона эти машины проданы не были. В ведомстве отметили, что дороже всех с торгов продали BMW X3 XDRIVE20D и Peugeot Traveller за 2 млн 670 тысяч рублей и 2 млн 55 тысяч рублей соответственно. Всего в 2023 году приставы арестовали 1 323 автомобиля общей стоимостью более 670 млн рублей. Продано было 256 машин за 83 млн рублей, а 102 авто стоимостью более 43 млн рублей взыскатели приняли в счет погашения долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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