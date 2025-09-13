13 сентября 2025

На избирательных участках с утра многолюдно: Прикамье выбирает губернатора

Третий день голосования: избирательные участки Прикамья заработали в восемь утра
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае в воскресенье, 14 сентября, в 8:00 по местному времени открылись избирательные участки для третьего, заключительного дня голосования на выборах губернатора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, наблюдающий за развитием избирательной кампании.

«Избирательные участки Пермского края продолжают свою работу. В последний день голосования они открылись для избирателей в восемь утра. Стартовал решающий день голосования», — сообщил корреспондент.

На выборах губернатора в Прикамье за два дня, 12 и 13 сентября, проголосовала треть избирателей (33,12%). Избирательные участки посетили 653 750 человек. 

В Пермском крае с 12 по 14 сентября в пятый раз проходят выборы губернатора. Пермяки могут отдать свой голос одному из пяти кандидатов: Ксении Айтаковой (КПРФ), Людмиле Караваевой («Партия пенсионеров»), Дмитрию Махонину («Единая Россия»), Олегу Постникову (ЛДПР) или Денису Шитову («Новые люди»). Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Как сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, выборная кампания в регионе идет спокойно. Претензии отсутствуют как на федеральном, так и на региональном уровнях.

