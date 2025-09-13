13 сентября 2025

Пермяк DJ Smash задолжал миллионы рублей предпринимателю из Кемерово

Иск против Андрея Ширмана направили в арбитраж Прикамья
Иск против Андрея Ширмана направили в арбитраж Прикамья

Пермский арбитраж вернул предпринимателю из Кемеровской области Наталье Пономаренко иск в отношении музыканта DJ Smash (Андрей Ширман). С ответчика требуют взыскать 2,2 млн рублей, указано в сводной картотеке ведомства.

«По мнению истца, Ширман задолжал 2,2 млн рублей предварительной оплаты в рамках соглашения от марта 2025 года. С него также требуют взыскать процент за пользование чужими средствами — 37 тысяч рублей», — на судебные документы ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Иск зарегистрирован в начале сентября. Но инстанция посчитала, что заявитель нарушила принцип подсудности. Дело следует направить в Арбитражный суд Москвы.

По данным сервиса Rusprofile, ИП Наталья Пономаренко ведет бизнес в сфере организации общественного питания. Ей принадлежит 100% долей ООО «Сибирячка Плюс» (Кемеровская область).

Ширман, помимо концертной деятельности, владеет долями в нескольких столичных ресторанных проектах. Редакции URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от артиста по теме публикации. Вопросы направлены пресс-аташе музыканта.

