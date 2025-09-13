13 сентября 2025

Кандидат в губернаторы Пермского края Олег Постников пришел на выборы. Фото, видео

Олег Постников пришел на избирательный участок вместе с супругой
Олег Постников пришел на избирательный участок вместе с супругой Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Кандидат в губернаторы Пермского края от партии ЛДПР Олег Постников в воскресенье, 14 сентября, проголосовал на выборах главы региона. В своем аккаунте «Депутат Постников» в Telegram он написал, что пришел на избирательный участок вместе с супругой.

«Сегодня один из самых важных дней в определении пути, по которому пойдет Пермский край в ближайшие пять лет. Важно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор! Спешите, чтобы потом не пенять на то, что выбрали не ту власть! Мы с супругой сделали свой единственно правильный выбор», — написал Постников. Лидер пермских либерал-демократов призвал земляков не оставаться в стороне и принять участие в голосовании.

Ранее 12 сентября участие в голосовании приняли действующий глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он воспользовался своим правом проголосовать дистанционного, но сделал это на участке, расположенном во Дворце Молодежи в Перми. Также участие в выборах приняли кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева и Денис Шитов от партии «Новые люди».

